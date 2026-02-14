La prima partita del giorno finisce con la vittoria della Fiorentina fuori casa contro il Como.
La sfida delle 15:00 della 25 esima giornata di campionato ha visto affrontarsi il Como contro la Fiorentina. Sblocca il match Fagioli al 26 esimo con il suo primo gol stagionale con la maglia della Viola. Nel secondo tempo, precisamente al 54′ Perrone provoca un calcio di rigore per la Fiorentina, va sul dischetto Kean che spiazza Butez e raddoppia per i Viola. Sul finale prima intorno al 70′ viene espulso il mister della Fiorentina Vanoli per delle proteste su un presunto rigore per il Como su un fallo su Rodriguez, che infine non verrà assegnato.
Al 77′ l’autogol di Parisi da speranze al Como di riaprire la gara, che tenterà negli ultimi minuti l’assalto per il pareggio. La partita però finisce con la vittoria della Fiorentina e con l’espulsione di Morata per doppio giallo.
Vittoria importantissima per la Fiorentina che vince in un campo non semplice come quello del Como. I Viola in attesa della partita del Lecce si trovano a pari merito con quest’ultimi ma fuori dalla zona retrocessione. Per il Como invece questa sconfitta lascia un po’ l’amaro in bocca a Fabregas e i suoi dopo l’impresa in Coppa Italia contro il Napoli in settimana.