Terminano i match delle 15:00 di Serie A. Il Lecce cade in casa con la Fiorentina, che nonostante l’infortunio di Gudmundsson, uscito all’8’ per infortunio, supera per 0-6 i pugliesi. Doppietta di Cataldi, e Colpani, poi a segno Parisi e Beltran. L’Atalanta vince a Venezia per 0-2 con le reti di Pasalic e Retegui.

Foto: [Maurizio Lagana] via: [Getty Images]