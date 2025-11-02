La Fiorentina perde in casa contro il Lecce e Pioli è al buio; Torino e Pisa pareggiano

I viola non hanno ancora mai vinto una partita di campionato e nella sfida di oggi cercavano riscatto. Riscatto che non è arrivato: un rigore prima concesso e poi revocato dall’arbitro Rapuano, dopo attenta revisione al VAR, che giudica non falloso il contatto tra Pierotti e Ranieri all’85esimo minuto di gioco. Il Lecce, invece, ha segnato nel corso del 23esimo minuto del primo tempo con Berisha. Risultato che soddisfa gli ospiti, ma non i padroni di casa, che vivono un periodo nero insieme a Stefano Pioli. La Fiorentina attualmente è a quota 4 punti: 19esima in classifica, quindi penultima.

Partito bene il Pisa, che ha trovato il gol su rigore al 13esimo minuto del primo tempo con Moreo, poi raddoppiato sempre con rigore al 29esimo. Ma il Torino riprende in mano la partita prima con un gol di Simeone al 42esimo e pochi minuti dopo con il pareggio che vede la firma di Adams nel corso del recupero del primo tempo.