Serie A, la decide McTominay: 0-1 per il Napoli in casa del Cagliari

La trentesima giornata di Serie A, comincia con il successo di misura del Napoli in casa del Cagliari.
All’ Unipol Domus ai partenopei basta la rete di McTominay in avvio di gara su sviluppo di calcio d’angolo per conquistare tre punti pesantissimi. La squadra di Conte,infatti, con la quarta vittoria di fila balza momentaneamente al secondo posto con 62 punti, a -6 dall’Inter capolista (impegnata domenica sera in casa della Fiorentina) e a +2 sul Milan ora terzo (ma atteso domani dal match contro il Torino). Niente da fare invece per i rossoblù di Pisacane, che collezionano la terza sconfitta consecutiva e restano quindicesimi con 30 punti.