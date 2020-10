Serie A, Juventus-Verona 1-1. Pareggio firmato Favilli e Kulusevski

Allo Stadium finisce in parità tra Juventus e il Verona. Altro pareggio per i bianconeri che si ripetono dopo l’ultima giornata di campionato con il Crotone. Sfida intensa e repentina, con il Verona molto aggressivo e la Juventus a fare la gara. Dopo un primo tempo tesissimo e un gol annullato allo scadere a Morata è il Verona a passare in vantaggio con il gol di Favilli (60′) che sfrutta al massimo un assist delizioso di Zaccagni, il pareggio bianconero arriva con una azione personale stupenda di Kulusevsky che salta mezza difesa e trafigge Silvestri nell’angolo basso. I bianconeri si portano così a 9 punti in classifica e raggiungono il quinto posto in attesa della Roma.