Serie A, Juventus-Udinese 4-1. I bianconeri si portano al quinto posto in classifica

Finita la gara allo Juventus Stadium tra Juventus e Udinese, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. Gara dominata dai bianconeri in lungo e in largo, nonostante un gol annullato a De Paul al 10′ di gioco. La sblocca il solito Ronaldo al 31′ che sfrutta al meglio l’assist di Ramsey che aveva recuperato un pallone in zona d’attacco friuliana.

Leggi anche: Fonseca esulta: “Era fondamentale iniziare l’anno con una vittoria” – FOTO

Il raddoppio arriva nella ripresa al 49′ grazie a Chiesa abile a mettere in porta dopo un passaggio illuminante di Ronaldo. L’Udinese prova qualche trama offensiva, ma arriva il tris dei padroni di casa grazie Ronaldo in campo aperto. Nel finale l’Udinese trova il gol della bandiera con Zeegelaar. Al 93′ Dybala chiude definitivamente la partita. La Juve si porta così al quinto posto a 27 punti. L’Udinese rimane al tredicesimo posto con 15 punti.