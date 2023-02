Serie A, Juventus-Torino 4-2. L’ex Bremer decide il derby della Mole, Rabiot la chiude

Uno scoppiettante “derby della Mole” ha chiuso il 24esimo turno di Serie A. Juventus-Torino finisce 4-2. Granata subito in vantaggio dopo pochi secondi con Karamoh, l’attaccante classe ’98 bravo a sfruttare una spizzata di testa su calcio d’angolo. Pareggia subito Cuadrado, uomo più volte decisivo a favore della Juventus nelle stracittadine. L’ex giallorosso Sanabria trova il gol del nuovo vantaggio granata su una girata al volo, ma da quel momento escono i bianconeri. Prima pareggiano con Danilo di testa, poi il bis sul gioco aereo arriva dall’ex di turno, Bremer. Chiude poi Rabiot il match, per il poker bianconero. Nel prossimo turno, i ragazzi guidati da Max Allegri, che nel frattempo ha ritrovato Pogba, affronteranno la Roma, probabilmente priva per squalifica di José Mourinho, allo Stadio Olimpico.