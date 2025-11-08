Serie A, Juventus-Torino 0-0: derby senza reti, ma non senza eroi, Di Gregorio e Paleari alzano il muro

Finisce senza vincitori né vinti il derby della Mole, ma con due protagonisti assoluti: Di Gregorio e Paleari. I portieri di Juve e Torino blindano lo 0-0 fino al triplice fischio, in una sfida intensa, ricca di occasioni e riflessi felini. Un punto che fa sorridere più i granata, solidi e compatti, che la squadra di Spalletti, incapace di trovare il guizzo decisivo.

La Juventus ci prova fino all’ultimo, spinta da un McKennie instancabile: proprio l’americano sfiora il gol vittoria con un colpo di testa che Paleari neutralizza con una parata da copertina, forse la più bella della serata. Il Torino, dal canto suo, soffre ma risponde con carattere. Quando riesce a ripartire, lo fa con pericolosità: Adams scuote la retroguardia bianconera e costringe Di Gregorio a un intervento clamoroso, la vera istantanea del match.

Per la Juve arriva così il terzo risultato utile consecutivo, ma resta l’amaro di un’occasione mancata. Il Torino invece allunga la propria striscia positiva a sei partite, confermandosi una squadra in piena fiducia e difficile da abbattere. Un derby bloccato nel punteggio, ma vivo nello spirito: l’equilibrio regna, i portieri trionfano.