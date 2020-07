La Lega di Serie A comunica gli anticipi della 38esima giornata di campionato. Come era stato ipotizzato, la Roma scenderà in campo a Torino contro la Juventus sabato 1 agosto alle ore 20.45. In tal modo le squadre avranno un giorno in più per preparare al meglio i rispettivi impegni europei: i giallorossi se la vedranno con il Siviglia in Europa League il 6 del mese, mentre il giorno dopo la Juventus dovrà completare la sfida di ottavi di Champions League contro il Lione.