Il match serale tra Juventus e Pisa finisce con la vittoria dei padroni di casa 4-0.

Vittoria di misura dei ragazzi di Spalletti, che con questi 3 punti guadagnati si trovano solo a un punto di distanza da Roma e Como al quarto posto. Partita che resta senza gol nel primo tempo, con la Juventus che attacca, ma il Pisa riesce a resistere. Nel secondo tempo però la Juve entra in campo con la voglia di portarsi a casa i tre punti e al 54′ va a segno con Cambiaso. Circa 10′ dopo è Thuram a trovare la rete del raddoppio bianconero. Al 75′ Yildiz ritorna a segnare, dopo che era rimasto a secco per 9 partite di fila, firmando il 3 a 0. Alla fine in pieno recupero la chiude Boga con il suo secondo gol consecutivo, dopo quello alla Roma nell’ultima giornata.

Il Pisa di Hiljemark con questa sconfitta si trova in seria difficoltà, ultimo a pari merito con l’Hellas Verona che deve ancora giocare e a -9 dalla zona salvezza.