La Juventus ha battuto il Monza 2-0 grazie alle reti di Nico González e Kolo Muani. La partita, valida per la Serie A, si è decisa nel primo tempo: al 20’ González ha sbloccato il punteggio con un preciso tiro, mentre Kolo Muani ha raddoppiato poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo, i bianconeri hanno gestito il vantaggio senza particolari difficoltà, conquistando così tre punti importanti. Con questa vittoria, la Juventus si conferma in buona forma per concludere la stagione.