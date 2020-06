Serie A, Juventus-Lecce 4-0: i bianconeri si sbloccano e dilagano dopo l’espulsione di Lucioni

Dopo la sconfitta della Lazio a Bergamo, la Juventus ha approfittato della gara contro Lecce per allungare momentaneamente in classifica. La squadra di Sarri vince con un netto 4-0. L’espulsione di Lucioni al 31′ del primo tempo ha spostato gli equilibri della gara, ferma sul pareggio per zero a zero fino al 53′, minuto in cui Dybala ha realizzato il gol del vantaggio. Il calcio di rigore di Ronaldo, le reti di Higuain e De Ligt regalano i tre punti alla Juventus, che crea il primo strappo in questo finale di campionato.