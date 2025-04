Termina per 2-1 il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce valido per la 32esima giornata di Serie A. A sbloccare il match è il gol di Koopmeiners dopo due minuti, mentre al 33′ è arrivato il raddoppio con Yildiz. Allo scadere gli ospiti accorciano le distanze con Baschirotto (87′). I bianconeri salgono a 59 punti in terza posizione, mentre il Lecce resta a 26 in diciassettesima posizione.