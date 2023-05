La Juventus sfida in casa la Cremonese. Parte malissimo la partita per Pogba, al 24º il francese esce sconsolato dal terreno di gioco. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare al quadricipite. Nella ripresa la Juve spinge e arriva al gol al 55º. Fagioli tiro forte e sotto la traversa. 1-0 Juve. Al 74º altro vantaggio bianconero, ma viene fischiato il fuorigioco. La Juve non demorde e a dieci minuti dal fischio finale arriva la rete di Bremer. Termina 2-0 il match al’Allianz Stadium.