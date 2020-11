Serie A, Juventus-Cagliari 2-0. Decide la doppietta di Ronaldo

È finita la partita allo Juventus Stadium tra la Juventus e il Cagliari, gara valida per l’ottava giornata di campionato di Serie A. La sfida viene decisa tutta nel primo tempo, al 38′ ci pensa Ronaldo su assist di Morata che con un destro preciso trafigge Cragno sul palo lontano. Il raddoppio arriva ancora una volta grazie al portoghese che al 42′ sfrutta l’assist di Demiral sugli sviluppi di un corner e insacca di prima intenzione. Nel secondo tempo il Cagliari inserisce Sottil per cercare di agganciare il pareggio, ma con poche chance nell’area di Buffon. La Juventus si porta momentaneamente al secondo posto a 16 punti. Il Cagliari rimane a 10 punti, momentaneamente all’11 posto in classifica.