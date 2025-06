Continua il valzer delle panchine in Serie A; infatti come riporta Gianluca Di Marzio, Simone Inzaghi ha comunicato alla dirigenza dell’Inter che lascerà il club. La decisione arriva dopo un’annata complicata, culminata con la clamorosa sconfitta in finale di Champions League, e soprattutto l’enorme offerta arrivatagli dall’Arabia. Il tecnico piacentino, dopo l’ufficializzazione dell’addio ai nerazzurri, ufficializzerà il suo passaggio all’Al Hilal.