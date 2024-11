L’Inter affronta il Venezia nell’undicesima giornata di Serie A. Nei primi 45’ di gioco chance per Lautaro, Thuram e Mkhitaryan. Dopo l’intervallo annullato per fuorigioco l’1-0 dell’armeno, la sblocca Lautaro su assist di Dimarco. Sverko pareggia al 98′ ma il gol viene annullato per un tocco di mano.