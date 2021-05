Serie A, Inter-Udinese: consentito l’accesso a 1000 tifosi

L’Inter potrà godere di alcuni tifosi per la premiazione che si svolgerà domenica pomeriggio dopo la partita contro l’Udinese. Il Governo ha accolto la richiesta della Lega e acconsente a mille spettatori di entrare a San Siro per vedere la consegna della Coppa dello Scudetto appena conquistato dalla squadra di Conte. Un altro passo in avanti per il ritorno del pubblico allo Stadio ricordando che ieri sera, per la finale di Coppa Italia, c’era oltre 4mila tifosi ad assistere ad Atalanta-Juventus.