E’ terminato 5-1 il match pomeridiano tra Inter e Udinese, nell’ultima gara del campionato di Serie A 2020-21. I nerazzurri di Antonio Conte sono partiti forte, trovando due reti già nel primo tempo con Young ed Eriksen. Nella seconda frazione di gioco, la gara è ormai in discesa per i padroni di casa, che dilagano con altri tre gol: firmati da Lautaro Martinez, Perisic e Lukaku. In chiusura, a 10 minuti dalla fine, il gol della bandiera dell’Udinese di Pereyra.