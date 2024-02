Nello scontro tra Davide e Golia ne esce vincitore quest’ultimo. A San Siro è andato in scena lo scontro tra la capolista Inter e il fanalino di coda Salernitana. Partita senza storia. Già alla fine del primo tempo i nerazzurri erano avanti 3-0, senza possibilità di replica. I gol firmati da Thuram prima, Lautaro Martinez e Dumfries hanno chiuso la pratica. Nel finale è arrivato anche il gol del definitivo 4-0 firmato da Arnautovic.

Per Liverani ci sarà molto lavoro da fare se vorrà risollevare la squadra Granata, mai veramente in partita al “Meazza”.