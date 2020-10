Serie A, Inter-Parma 2-2. I nerazzurri raggiungono il pareggio nei minuti finali con Perisic

Finisce la gara a San Siro tra Inter e Parma, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Le squadre escono dal campo con un punto per parte dopo una partita di enorme sofferenza per l’Inter che è sembrata poco lucida e molto stanca dopo le fatiche della Champions League. Dopo un primo tempo con pochi acuti e molta noia, i gol arrivano tutti nella ripresa. È il Parma a passare in vantaggio grazie a Gervinho (46′) che trafigge Handanovic dopo un lancio millimetrico di Hernani. Il raddoppio arriva poco dopo sempre con Gervinho (62′) stavolta assistito da Roberto Inglese con un passaggio filtrante da manuale. I nerazzurri provano in tutti i modi a raggiungere il pari e riescono prima con il gol di Brozovic (64′) e alle battute finali è Perisic (92′) a chiudere la partita. L’Inter si porta così a 11 punti in classifica e occupa attualmente la quinta posizione. Il Parma invece si porta a 5 punti a sole due distanze dalla zona retrocessione.