Serie A Inter-Juventus 1-0: un autogol di Gatti fa volare i neroazzurri

Pagine Romaniste – L’Inter vince la sfida scudetto contro la Juventus. La partita è stata più piacevole delle aspettative, con li padroni di casa che ha tenuto in mano il pallino del gioco e i bianconeri sempre pronti a ripartire in contropiede. Il match si sblocca verso la fine del primo tempo, quando dopo una bella azione della squadra di Inzaghi la palla colpisce il petto di Gatti e finisce in rete. Nella seconda frazione i neroazzurri sprecano tante occasioni. Ma nonostante gli assalti di Chiesa e compagni, i nerazzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti. Vittoria che potrebbe mettere la parola fine alla corsa scudetto con i milanesi a più quattro e una partita in meno.