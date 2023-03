La 27ª giornata di Serie A si è conclusa con il match tra Inter e Juventus, il derby d’Italia. Primo tempo con i neroazzurri più affamati e alla ricerca del gol, ma al 23’ una fiammata juventina sblocca le marcature del match. Rete di Kostic, 0-1 per la Juve. Nella ripresa l’Inter ci prova ancora ma i bianconeri difendono il risultato mettendo i neroazzurri in difficoltà nei contropiede. Il derby d’Italia è della Juve, battuti gli uomini di Inzaghi per 0-1.