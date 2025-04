È da poco terminata allo Stadio San Siro Inter-Cagliari, gara valida per la 32esima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno ottenuto la vittoria per 3-1 grazie alle reti di Arnautovic (13′), Lautaro Martinez (26′) e Bisseck (55′). A nulla è servito il gol di Piccoli (48′) per gli ospiti che aveva momentaneamente accorciato le distanze.

Per i nerazzurri si è fermato Zalewski, che al 65′ ha rimediato un problema muscolare alla gamba sinistra. Il terzino polacco si è accasciato al suolo e ha chiesto il cambio, avvenuto poco dopo con Bastoni. La squadra di Inzaghi dopo il passo falso contro il Parma di settimana scorsa sale a 71 punti, segue il Napoli a 65 che lunedì affronterà l’Empoli.