Prima partita di questa domenica di Serie A e subito grandi emozioni a San Siro tra Inter e Bologna. La partita è terminata per 1-2 dopo i gol di Lukaku, che ha portato in vantaggio la squadra di Conte, di Juwara, primo gol nella massima competizione italiana per il giovane, e di Barrow che ha sancito i tre punti per i ragazzi di Mihajlovic. I padroni di casa, sul punteggio di 1-0, hanno sbagliato un rigore con Lautaro. Nel secondo tempo espulsi Soriano e Bastoni.