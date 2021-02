Serie A, il Torino frena l’Atalanta negli ultimi minuti. Lo Spezia supera il Sassuolo

Si sono conclusi i due match delle ore 15 relativi alla ventunesima giornata di Serie A. L’Atalanta di Gasperini frena con il Torino per 3-3 al termine di un match avvincente. Un primo tempo spettacolare nella quale la Dea dopo 20 minuti è sopra di 3 gol grazie a Ilicic, Gosens e Muriel. Alla fine del primo tempo sono i granata a venire fuori e riaprono la partita grazie a Belotti, veloce a mettere in rete dopo il rigore sbagliato, e poi con Bremer a seguito di una mischia da calcio d’angolo. All’84’ il Toro riesce a pareggiare con un colpo di testa di Bonazzoli. L’Atalanta rimane al settimo posto con 37 punti, il Torino si porta così al diciassettesimo posto con 16 punti in classifica.

Lo Spezia invece vince in casa del Sassuolo. I neroverdi passano in vantaggio con Caputo al 25′ per poi farsi recuperare al 39′ grazie al colpo di testa del difensore Martin Erlic. Nel secondo tempo azioni da una parte e dall’altra, ma alla fine la spuntano i liguri che, grazie a Gyasi si portano in vantaggio. Il Sassuolo rimane all’ottavo posto con 31 punti, lo Spezia fa un grande passo in avanti e si porta al quindicesimo posto con 21 punti in classifica.