Nel match delle 15 si sono date battaglia Pisa e Sassuolo: due neopromosse che però stanno disputando due campionati differebti. Il Pisa in netta difficoltà, ha accusato il salto di categoria ed è ancorato nelle zone basse di classifica. Il Sassuolo invece, sta compiendo un grande percorso di crescita, togliendosi la soddisfazione di strappare punti anche alle big.

Il match rispecchia l’andamento stagionale: Il Sassuolo domina la partita vincendo 3 a 1. In gol il rientrante Berardi, Caracciolo e Konè. Per la squadra di Gilardino invece, in gol l’ex Bologna Aebischer. La sfida tra due ex campioni del mondo la vince Grosso.