Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena l’anticipo di giornata tra Sassuolo e Verona. Una partita dall’esito già scritto, se si analizza il momento e la stagione delle due squadre. Ben diversa invece, era la situazione ai nastri di partenza: i neroverdi, neopromossi in A, avevano tutto da dimostrare, i gialloblu invece, puntavano alla riconferma, dopo numerose stagioni nella massima serie.

Il rettangolo da gioco è sempre galantuomo ed infatti, anche questa sera ha premiato il grande lavoro svolto da Fabio Grosso e i suoi ragazzi: doppietta di Berardi e gol di Pinamonti, 3 a 0 senza storia. Il Verona invece, nonostante il cambio allenatore, si conferma squadra senza anima, frutto anche delle pessime scelte societarie fatte dall’ex Roma Italo Zanzi, attuale presidente esecutivo gialloblu, e tutta la dirigenza. Per i scaligeri la retrocessione in Serie B è sempre più vicina.