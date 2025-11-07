Un successo preziosissimo per il Pisa, che apre nel migliore dei modi l’undicesima giornata di Serie A. La squadra toscana conquista tre punti fondamentali grazie a una vittoria di misura ai danni della Cremonese, in un match equilibrato e combattuto fino all’ultimo minuto all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

A decidere la sfida è stata una rete realizzata al 75’ da Idrissa Touré, bravo a sfruttare una delle poche vere occasioni da gol della partita. La sua conclusione precisa ha spezzato l’equilibrio e regalato al Pisa una vittoria dal peso specifico importante, sia sul piano morale che per la classifica.

La Cremonese, pur disputando una prova ordinata, non è riuscita a concretizzare le proprie opportunità e torna a casa a mani vuote. I nerazzurri, invece, possono sorridere: la squadra dimostra carattere e compattezza, confermandosi in netta crescita.