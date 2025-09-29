Il Parma conferma il suo buon momento e al Tardini supera il Torino con una vittoria di carattere e concretezza. Protagonista assoluto Pellegrino, autore dei due gol che hanno permesso ai ducali di conquistare tre punti preziosi.

Il match valido per la quinta giornata di Serie A si è chiuso 2-1 per i padroni di casa. Pellegrino ha sbloccato il risultato al 36’ su rigore, ma nella ripresa i granata hanno trovato il pari con Cyril Ngonge al 50’. A decidere la sfida è stato ancora l’attaccante argentino, che al 72’ ha firmato la sua doppietta personale fissando il punteggio finale.