La Serie A riparte da dove era finita. Il Napoli da Campione d’Italia vince la prima sfida del nuovo campionato battendo per 3-1 il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Eppure la sfida l’aveva sbloccata Harroui su calcio di rigore, ma la forza dei partenopei ha prevalso. Prima il pareggio al 24′ con Politano con un tiro da fuori. Poi il solito Osimhen che chiude la sfida con una bella doppietta. Buona la prima per l’ex Roma Rudi Garcia. Vince anche il Verona sul campo dell’Empoli. Ai Scaligeri basta la rete di Bonazzoli, innesto del mercato estivo, dopo 6 minuti dall’ingresso in campo.