Napoli non stop. La formazione partenopea non si ferma. Il successo per 2-0 contro il Cagliari dell’ex Mazzarri vale la sesta vittoria di fila per gli uomini di Spalletti, ora primi a punteggio pieno e +2 sul Milan. Apre le marcature Osimhen, freddo a tu per tu con Cragno. Il vantaggio non è mai in discussione e al 57′ arriva il raddoppio. Protagonista ancora Osimhen, atterrato in area da Godin. Sul dischetto si presenta capitan Insigne che non sbaglia.