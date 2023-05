Serie A: il Napoli cade a Monza per 2-0 e la Fiorentina batte l’Udinese per 2-0

Sono da poco terminate le partite delle 15 di Serie A: Fiorentina-Udinese 2-0, Monza-Napoli 2-0. I Viola hanno sbloccato il match al 7’ con un goal di Castrovilli, il centrocampista colpisce di sinistro di prima intenzione e spiazza Silvestri. Il raddoppio arriva al 90’ con Bonaventura. Le posizioni europee risultano irraggiungibili per i friuliani, discorso che vale anche per la Fiorentina a +3 dall’Udinese. Quella della Viola è una vittoria fondamentale più a livello mentale che di classifica, sopratutto in vista della gara di ritorno di Conference contro il Basilea. La Fiorentina inoltre disputerà la finale di Coppa Italia contro l’Inter il 24 maggio.

Dany Mota porta in vantaggio il Monza al 18’, Pessina prima tenta lo scavino su Gollini ma realizza un assist per l’attaccante dei brianzoli. Il raddoppio arriva al 54’ con Petagna, tiro a giro sul secondo palo e goal dell’ex. Termina 2-0 la gara, con la squadra di Palladino, (già salva da più giornate) che sale a quota 49, pari punti con Fiorentina e Torino.