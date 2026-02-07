Spettacolo ed emozioni fino all’ultimo secondo a Marassi, dove Genoa e Napoli hanno dato vita a una sfida intensa e ricca di colpi di scena. Una gara che, pur non essendo uno scontro diretto, pesa moltissimo sulla corsa alle zone alte della classifica.

Il Napoli ha superato il Genoa per 2-3 nella gara valida per la 24ª giornata di Serie A, trovando il gol decisivo addirittura al 95’ nonostante l’inferiorità numerica. L’avvio è da incubo per i partenopei, che concedono subito un rigore trasformato da Malinovskyi dopo il fallo di Meret su Vitinha. La squadra di Conte reagisce con personalità: Hojlund firma l’1-1 al 20’ e McTominay, prima di uscire all’intervallo per un problema muscolare, completa la rimonta pochi secondi dopo.

Nella ripresa Colombo approfitta di un errore di Buongiorno per il 2-2, poi al 76’ arriva l’espulsione di Juan Jesus. Quando il pari sembra scritto, al 93’ il VAR richiama l’arbitro per un contatto tra Cornet e Vergara: rigore che Hojlund trasforma al 95’, regalando tre punti pesantissimi. Il Napoli sale così a 49 punti, portandosi a +6 sulla Roma, mentre il Genoa di De Rossi resta quattordicesimo a quota 23.