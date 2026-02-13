Allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa è andato in scena l’anticipo di giornata tra Pisa e Milan. Ci si gioca tanto: i toscani, dopo il cambio allenatore, sono costretti a fare punti per raggiungere l’obiettivo salvezza, i rossoneri vogliono i 3 punti per continuare a sperare nello scudetto, diminuendo il gap con l’Inter.

L’inizio match è compassato, lento, sterile. Allegri non è contento dell’avvio dei suoi: a fargli cambiare idea è Loftus-Cheek, che con un bell’inserimento a fine primo tempo fa 0-1. Il Milan rientra forte, ha la possibilità di raddoppiare ma Fulkrug sbaglia il primo calcio di rigore della sua avventura italiana. Da questo momento in poi la squadra di Hiljemark non molla, prende coraggio e trova il pareggio con Loyola. Solo un grande campione come Luka Modric poteva far vincere la partita a Max Allegri: il croato con un bell’1-2 arriva davanti al portiere e con la serenità che contraddistingue i grandi giocatori, lo spiazza. Il Milan vince, resta secondo e accorcia le distanze dalla capolista. Per il Pisa la permanenza nella massima serie resta molto difficile.