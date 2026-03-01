Allo Zini di Cremona si gioca il lunch match di giornata tra Cremonese e Milan. La Cremo è in un momento difficile, deve fare i punti se vuole continuare a sperare nella permanenza in Serie A, i rossoneri devono vincere per aumentare il gap con le pretendenti Champions e, cercare di mettere pressione, seppur poca, all’Inter capolista.

Il match nel primo tempo è sterile, non regala emozioni. La squadra di Allegri, come spesso capita, va in difficoltà con le squadre della parte destra della classifica. Servono Leao e Pavlovic nei minuti finali per tirare un sospiro di sollievo e passare una domenica più tranquilla in attesa del big match dell’Olimpico.