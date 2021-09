Sono terminate Milan-Venezia e Cagliari-Empoli, due gare valide per la quinta giornata di Serie A. Al San Siro il risultato è stato di 2-0 per i rossoneri, la decidono Brahim Diaz e Theo Hernandez. In Sardegna invece, vincono gli uomini di Andreazzoli per 2-0. Marcatori: Di Francesco e Stulac.