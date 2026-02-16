Il Lecce sbanca all’Unipol Domus di Cagliari, vittoria per 0-2.

Nel posticipo di Serie A del lunedì, il Lecce porta a casa i 3 punti contro il Cagliari e continua la sua scalata verso la salvezza. Nel primo tempo, la partita rimane equilibrata e si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Ma è proprio nel secondo tempo che il Lecce alza i giri del motore. Prima trova il gol del vantaggio al 64′, grazie al secondo gol consecutivo di Gandelman. Al 76′ invece Ramadani mette un punto alla partita, segnando il gol del raddoppio e regalando i 3 punti fondamentali al Lecce.

I giallorossi di mister Di Francesco grazie a questi 3 punti guadagnati, staccano la Fiorentina e con 24 punti escono ufficialmente dalla zona retrocessione, mandando un segnale chiaro a tutte le altre contendenti per la salvezza.