Al Via Del Mare si affrontano due squadre che arrivano al match in due momenti drasticamente opposti: il Lecce ha una grande necessità di fare punti, l’Udinese, che nello scorso turno ha fermato la Roma, vuole continuare il trend positivo.

I primi minuti saranno decisivi per capire tutto l’andamento del match: il Lecce parte forte e la sblocca con Gandelman dopo 5 minuti. L’Udinese risponde con il calcio di rigore trasformato da Solet. La squadra di Di Francesco non demorde e viene premiata: Banda al 90esimo regala i tre punti ai salentini, che allungano sulla zona retrocessione: ora sono a +3 dalla Fiorentina terz’ultima.