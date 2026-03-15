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Serie A, il Genoa vince il match salvezza a Verona: ora per De Rossi l’obiettivo è sempre più vicino

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 15/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, il Genoa vince il match salvezza a Verona: ora per De Rossi l’obiettivo è sempre più vicino

Il lunch match di giornata offre la sfida salvezza tra Verona e Genoa: entrambe con l’urgenza i fare punti per centrare l’obiettivo stagionale: la permanenza nella massima serie.

Arrivate alla partita con umori simili Verona e Genoa, per la vittoria nello scorso turno rispettivamente contro Bologna e Roma, nella prima frazione non regalano spunti. Tutto succede nella ripresa: prima Vitinha e poi Ostigard regalano la vittoria a De Rossi, che certamente può essere soddisfatto del lavoro svolto fin qui. Gli scaligeri sono invece, sempre più vicini alla retrocessione.

#asr #asroma #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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