Serie A, il Genoa rimonta il Cagliari: 2-3. Il Torino cala il poker contro la Salernitana, l’Udinese beffa lo Spezia

Si sono concluse le gare delle 15 valevoli per la terza giornata di Serie A. Vincono il Torino ed il Genoa. I granata non hanno problemi con la Salernitana e trionfano 4-0. Caparbi invece i rossoblù che rimontano il doppio svantaggio con il Cagliari e trionfano 2-3. Beffato nel finale lo Spezia, che cade solo all’ultimo contro l’Udinese.

Dopo il gol annullato a Joao Pedro, il Cagliari passa in vantaggio tre minuti dopo. È lo stesso capitano rossoblù a trasformare il rigore guadagnato da Keita Baldé (15′). Anche il raddoppio arriva su palla inattiva: angolo calciato da Marin, Ceppitelli salta con i giusti tempi e batte Sirigu (56′). Il doppio vantaggio dura però pochi minuti: l’ex Roma Destro si sfila con tempismo dalla marcatura di Caceres e di testa in tuffo ribadisce in rete il cross al bacio di Cambiasso (59′). Ed ugualmente di testa, il Genoa ripristina la parità: l’angolo di Rovella trova la testa di Fares (69′). Non c’è due senza tre e a 78′ è ancora Fares a trovare la rete, questa volta per il sorpasso.

Allo scadere dei primi 45′, il Torino sblocca il risulto con l’ex Roma Sanabria: bravo il paraguyano a saltare in mezzo ai non vigili Gagliolo e Ruggeri e tramutare in rete il perfetto cross di Ansaldi. Nella giornata dei gol di colpi di testa, anche il secondo gol granata arriva nuovamente con un’inzuccata: ancora cross di Ansaldi, ma questa vota è Bremer a mettere dentro (65′). Negli ultimi l’uno-due porta al poker granata: prima Pobega (87′), poi nel recupero Lukic certificano il trionfo (90+2′). Beffa finale per lo Spezia: all’88’ l’Udinese trova il gol vittoria con Samardzic.