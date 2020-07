Serie A, il Genoa compie il passo salvezza: battuto il Lecce per 2-1. Spal retrocessa in Serie B

La sfida più attesa del pomeriggio di Serie A era quella tra Genoa e Lecce dove ci si giocava molto più di un pezzo di salvezza. La partita è terminata per 2-1 con le reti di Sanabria, Mancosu, che nel primo tempo aveva sbagliato anche un rigore, e il clamoroso autogol di Gabriel. Passo fondamentale verso la permanenza nel massimo campionato per il Grifone. Nei restanti match una bella Fiorentina batte il Torino per 2-0, Kouame e Cutrone in gol. Vince anche il Napoli all’ultimo respiro contro l’Udinese. In gol De Paul, Milik e Politano. Il programma viene chiuso dalla vittoria del Brescia sulla Spal con gli spallini matematicamente retrocessi.