Il lunch match di giornata è tra Genoa e Torino: separate da pochi punti, entrambe hanno bisogno di punti, per scacciare via pensieri negativi ed allontanarsi dalle zone basse di classifica.

De Rossi, schiera insolitamente Northon-Cuffy sulla corsia di sinistra, scelta che risulterà decisiva. Sarà infatti il laterale inglese a sbloccare il risultato. Gli ultimi minuti del primo tempo risulteranno i più importanti di tutto il match: i grifoni raddoppiano e i granata restano in 10. Il secondo tempo sarà solo una formalità con in padroni di casa che troveranno nei minuti finali il terzo gol con Messias. Da segnalare l’esordio da titolare con il Genoa per l’ex Roma Tommaso Baldanzi. Baroni guida la squadra più imprevedibile del campionato, mentre DDR può essere soddisfatto del suo operato fin qui.