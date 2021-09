Serie A, il CTS dà il via libera al 75% degli spettatori

Arrivano buone notizie per i tifosi di calcio. Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha dato il suo via libera all’aumento della capienza negli stadi. Parere favorevole per aumentare la presenza di pubblico sia negli eventi sportivi all’aperto che in quelli al chiuso. Nel primo caso si potrà arrivare ad accogliere fino al 75% dei tifosi, mentre nel secondo caso il sì è relativo a metà capienza. La data precisa non è ancora stata decisa, ma diverse fonti parlano di Italia-Spagna in Nations League.