Il teatro del recupero della 24esima giornata di Serie A, è San Siro. A sfidarsi Milan e Como: i rossoneri devono vincere per continuare a credere nello scudetto e per allungare ancora di più sulle pretendenti al quarto posto. Roma e Juve hanno infatti fallito nei big match di giornata. I lariani, vogliono sperare invece, in qualcosa di grande: che sia Conference o Europa League.

Il match è combattuto: le due squadre si danno battaglia, dividendosi alla fine la posta in palio. Prima Nico Paz porta avanti i la squadra di Fabregas. Ci pensa però, nella secodna frazione, Rafa Leao, a pareggiare il match, da sottolineare l’esplusione di Allegri per proteste. Il Milan resta secondo, per il Como altro attestato di maturità e grandezza certificata.