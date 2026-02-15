Nel pomeriggio, il Bologna è tornato a vincere contro il Torino per 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

La gara si era aperta con un episodio sfortunato per i granata, che al 49′ hanno subito lo svantaggio a causa di un’autorete di Nikola Vlašić. Lo stesso trequartista croato ha poi provato a rimediare firmando il pareggio al 62′, ma al 70′ Santiago Castro ha siglato la rete del raddoppio rossoblù,.

Con questo risultato, il Bologna di Vincenzo Italiano balza all’ottavo posto con 33 punti, agganciando la Lazio, mentre il Torino resta fermo in quattordicesima posizione a quota 27.