Prosegue la settima giornata di Serie A con le due sfide in programma alle 15, che hanno regalato emozioni e risultati importanti in chiave classifica.

Il Bologna conquista tre punti preziosi battendo il Cagliari 2-0 all’Unipol Domus, mentre al Ferraris il sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I rossoblù di Pisacane provano a reagire nella ripresa, ma senza mai impensierire realmente la retroguardia emiliana. All’80’ arriva così il sigillo definitivo di Orsolini, autore di un gran tiro da fuori che sorprende Caprile e chiude la gara.

Più complicata la situazione per il Genoa, che non riesce ancora a centrare la prima vittoria in campionato. Nonostante la superiorità numerica per oltre un tempo, i liguri si fermano sullo 0-0 contro un Parma solido e ben organizzato. Decisivo il portiere gialloblù Suzuki, autore di una prova super con un intervento prodigioso sul colpo di testa di Ekhator e il rigore parato allo scadere a Cornet.