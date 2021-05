La Serie A è terminata ed ha espresso i suoi verdetti finali, oltre all’Inter Campione d’Italia. In Champions League ci vanno Milan e Juventus con l’impresa rossonera in quel di Bergamo contro l’Atalanta. Bella vittoria della Juventus a Bologna che vale la massima competizione europea. Niente da fare per il Napoli che fa 1-1 contro il Verona. Finisce col brivido la stagione della Roma che parteciperà alla Conference League grazie al 2-2 finale contro lo Spezia.