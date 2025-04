Al “Bentegodi” è andato in scena il penultimo match della trentesima giornata di Serie A, in cui si sono affrontate Hellas Verona e Parma. La partita aveva una grande rilevanza per le zone basse della classifica visti anche i risultati solo parzialmente favorevoli del weekend. Nonostante ciò nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra, facendo terminare i novanta minuti sul risultato iniziale, lo 0-0.

Grazie a questo punto condiviso i veneti raggiungono il Como a trenta punti, a più sette dal terzultimo posto occupato dall’Empoli. Mentre i crociati si sono riportate a tre lunghezze dai toscani, arrivando a quota ventisei.