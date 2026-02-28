Al Bentegodi di Verona è andato in scena il match tra Hellas Verona e Napoli, terminato con il risultato di 1-2 per gli ospiti.

I partenopei partono fortissimo e al minuto 2 passano in vantaggio con Hojlund. Al 64′ però il Verona trova il pareggio con Akpa Akpro, grazie alla deviazione decisiva di Hojlund. Al 95′ in pieno recupero però il Napoli trova il gol vittoria, con Lukaku, che torna a segnare in Serie A, dopo il lungo stop.

In seguito a questo successo per 1-2 il Napoli resta al terzo posto in classifica e sale a 53 punti, allungando a +3 sulla Roma quarta, in attesa del match di domani contro la Juventus, e portandosi a -1 dal Milan (che affronterà la Cremonese) secondo. L’Hellas Verona, invece, resta in ultima posizione a quota 15 e la salvezza dista 9 lunghezze.